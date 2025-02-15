Взрывная ночь в РФ: не работают аэропорты, горит промышленное предприятие

В ночь на 15 февраля территорию России атаковали ударные беспилотники. В семи российских городах временно приостановили работу аэропортов, введен план "Ковер".

"Росавиация" утром сообщила о временных ограничениях на прием и вылет самолетов в аэропортах в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

Кроме того, возник пожар на промышленном предприятии в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание одного из зданий. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа", — написал Шапша.

Он также уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Также в эту ночь дроны долетели до Тульской и Саратовской областей.

Местные слышали не менее пяти взрывов, сообщил Mash.

Атаку беспилотников также подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", — написал Басаргин.

В Волгограде беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом.

Напомним, ВСУ ударили по аэродрому в Краснодарском крае — оттуда россияне запускают "Shahed".