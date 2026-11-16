Взрывная ночь в России: в Азове горит нефтебаза после атаки дронов

В российском Азове горит нефтебаза после атаки дронов / © Associated Press

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В ночь на 16 ноября город Азов, расположенный в Ростовской области России, попал под атаку — гремели мощные взрывы, вызвавшие масштабный пожар вблизи важной топливной инфраструктуры.

Об этом сообщает ASTRA.

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Местные жители сообщали о громких звуках и столбе дыма, поднимавшегося в небе. По предварительным данным, под удар попала нефтебаза, имеющая стратегическое значение для поставки горючего через порт.

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Российские власти пока не подтвердили информацию о масштабе повреждений, а украинские Вооруженные Силы также не сообщили о своей причастности к инциденту.

Напомним, накануне в Ростовской области РФ массированно атаковали беспилотники. По предварительным данным, могли быть поражены энергетические объекты.

Кроме того, был атакован военный аэродром «Ахтубинск» в Астраханской области РФ.

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