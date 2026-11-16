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Взрывная ночь в России: в Азове горит нефтебаза после атаки дронов
В Ростовской области беспилотную опасность объявили около полуночи по местному времени.
В ночь на 16 ноября город Азов, расположенный в Ростовской области России, попал под атаку — гремели мощные взрывы, вызвавшие масштабный пожар вблизи важной топливной инфраструктуры.
Об этом сообщает ASTRA.
Местные жители сообщали о громких звуках и столбе дыма, поднимавшегося в небе. По предварительным данным, под удар попала нефтебаза, имеющая стратегическое значение для поставки горючего через порт.
Российские власти пока не подтвердили информацию о масштабе повреждений, а украинские Вооруженные Силы также не сообщили о своей причастности к инциденту.
Напомним, накануне в Ростовской области РФ массированно атаковали беспилотники. По предварительным данным, могли быть поражены энергетические объекты.
Кроме того, был атакован военный аэродром «Ахтубинск» в Астраханской области РФ.