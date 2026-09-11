Взрывная ночь в Волгограде: ракеты "Фламинго" выжгли завод, работающий на армию РФ (видео)

Пожар в Волгограде после атаки ракетами «Фламинго» 11 сентября

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В ночь на 11 сентября украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» атаковали предприятие «Волгоградпромпроект» в России. В результате ударов зафиксировано попадание в цель и масштабный пожар на стратегическом объекте военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщили украинская оружейная компания Fire Point и телеграм-каналы.

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По данным Fire Point, Силы обороны Украины атаковали предприятие «Волгоградпромпроект» в Волгограде. Для удара были применены ракеты FP-5 «Фламинго». Сообщается о попадании по цели, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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Как отмечает Dnipro OSINT, украинская атака в Волгограде была направлена на главный цех завода «Волгоградпромпроект». По предварительным оценкам, предприятие могло испытать значительные разрушения.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку на объекты в регионе. По его словам, в результате удара был поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе Волгограда. Травмы получили двое мужчин в возрасте 55 и 42 года.

«Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается», — сообщил Бочаров.

Дата публикации 13:54, 11.09.26 Количество просмотров 124 Ракеты Фламинго атаковали завод в Волгограде

Что известно о «Волгоградпромпроекте»

«Волгоградпромпроект» является предприятием химической промышленности, которое находится под международными санкциями из-за производства ряда веществ для российского военно-промышленного комплекса.

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Предприятие специальной химии специализируется на производстве фосфорорганических соединений, антипиренов, смол и других химических компонентов для промышленности. Его продукция, в частности, используется в российской авиационной, судостроительной и специальной промышленности.

Атака на Каспийск и Саратов

Напомним, в ночь на 11 сентября беспилотники атаковали порт в городе Каспийск в Дагестане. Местные жители публиковали видео взрывов. В этом районе расположены корабли и военные объекты Каспийской флотилии, которые россияне используют для ударов по Украине.

Этой же ночью дроны атаковали Саратовскую область РФ, в результате чего вспыхнули масштабные пожары. Под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод и логистический хаб Ozon.

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