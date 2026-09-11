ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
790
Время на прочтение
2 мин

Взрывная ночь в Волгограде: ракеты "Фламинго" выжгли завод, работающий на армию РФ (видео)

Пораженный химзавод находится под санкциями и производит компоненты для российского ВПК.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пожар в Волгограде после атаки ракетами "Фламинго" 11 сентября

Пожар в Волгограде после атаки ракетами «Фламинго» 11 сентября

Дополнено новыми материалами

В ночь на 11 сентября украинские крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» атаковали предприятие «Волгоградпромпроект» в России. В результате ударов зафиксировано попадание в цель и масштабный пожар на стратегическом объекте военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщили украинская оружейная компания Fire Point и телеграм-каналы.

По данным Fire Point, Силы обороны Украины атаковали предприятие «Волгоградпромпроект» в Волгограде. Для удара были применены ракеты FP-5 «Фламинго». Сообщается о попадании по цели, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

Как отмечает Dnipro OSINT, украинская атака в Волгограде была направлена на главный цех завода «Волгоградпромпроект». По предварительным оценкам, предприятие могло испытать значительные разрушения.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку на объекты в регионе. По его словам, в результате удара был поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе Волгограда. Травмы получили двое мужчин в возрасте 55 и 42 года.

«Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается», — сообщил Бочаров.

Что известно о «Волгоградпромпроекте»

«Волгоградпромпроект» является предприятием химической промышленности, которое находится под международными санкциями из-за производства ряда веществ для российского военно-промышленного комплекса.

Предприятие специальной химии специализируется на производстве фосфорорганических соединений, антипиренов, смол и других химических компонентов для промышленности. Его продукция, в частности, используется в российской авиационной, судостроительной и специальной промышленности.

Атака на Каспийск и Саратов

Напомним, в ночь на 11 сентября беспилотники атаковали порт в городе Каспийск в Дагестане. Местные жители публиковали видео взрывов. В этом районе расположены корабли и военные объекты Каспийской флотилии, которые россияне используют для ударов по Украине.

Этой же ночью дроны атаковали Саратовскую область РФ, в результате чего вспыхнули масштабные пожары. Под ударом оказались нефтеперерабатывающий завод и логистический хаб Ozon.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie