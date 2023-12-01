"Взрывоопасный остров": в Китае сомневаются в способности американского оружия защитить Тайвань

Представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что действующим властям Тайваня не нужно полагаться на "несколько видов американского оружия", поскольку армия КНР "хорошо подготовлена и готова решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".

Об этом он говорил на брифинге, отвечая на вопрос о намерениях властей острова, который стремится к независимости от КНР, приобрести у США 6 боевых кораблей, 15 противокорабельных береговых ракетных установок и почти полторы тысячи морских дронов.

По его словам, безопасность Тайваня зависит от мирных отношений с Китаем, а не от американского оружия.

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У Цянь утверждает, что Демократическая прогрессивная партия, к которой относятся нынешняя президент и правительство Тайваня, "превращает Тайвань в арсенал оружия и взрывоопасный остров".

"Это толкает Тайвань в пропасть катастрофы и точно нанесет огромный ущерб тайваньскому народу", — пригрозил представитель Минобороны КНР, подчеркнув, что китайские военные готовы противодействовать попыткам Тайваня провозгласить независимость.

Как известно, Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией и стремится воссоединить остров с материком, угрожая применить армию, если власти Тайваня объявят о независимости.

США, как и большинство стран мира, официально признают принадлежность Тайваня к КНР и придерживаются политики "одного Китая", однако поддерживают с властями острова независимую от Пекина политическую коммуникацию и развивают торгово-экономическое сотрудничество и военные связи.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом сказал, что Соединенные Штаты должны "принять реальные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать независимость Тайваня".

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