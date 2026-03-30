Взрывы и черный дым: дроны атаковали химзавод в РФ

В российском Тольятти (Самарская область) беспилотники атаковали крупное химическое предприятие «КуйбышевАзот». После ударов на территории завода возник пожар, а над городом поднялись густые столбы чёрного дыма.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

По данным местных жителей, в городе раздалось по меньшей мере пять мощных взрывов, после чего в небе были видны яркие вспышки. Предварительно известно, что под удар попало само предприятие «КуйбышевАзот». На обнародованных в Сети кадрах видны несколько очагов возгорания и густой дым, что может свидетельствовать о масштабном пожаре.

Власти региона предупреждали об угрозе ударных дронов, а затем подтвердили атаку.

«Жертв нет. Жилищные и социальные объекты не пострадали. Ведутся работы оперативными службами», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Что известно о заводе

«КуйбышевАзот» является одной из ведущих химических компаний России. Предприятие специализируется на производстве капролактама, азотных удобрений, а также полиамидных пластиков и синтетических волокон, используемых в автомобильной, текстильной и электронной промышленности.

Отметим, что это уже третья атака на Тольятти за последний месяц. Так, в ночь на 21 марта под удар попало предприятие «Тольяттиазот». Это один из крупнейших производителей аммиака в России.

Еще раньше, 11 марта, дроны также атаковали «КуйбышевАзот». Фиксировали взрывы и пожар.