Атака на НПЗ

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В Самарской области России сообщают о возможной атаке беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода — Сызранский и Новокуйбышевский. После взрывов в районе предприятий возникли пожары.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

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По словам местных жителей, в Сызрани сначала был слышен звук беспилотников, а затем раздались взрывы вблизи двух нефтеперерабатывающих заводов — Сызранского и Новокуйбышевского.

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В социальных сетях распространяют фото и видео возможных последствий атаки. На обнародованных кадрах заметно яркое зарево от пожара. Из-за угрозы ударов беспилотников в Самарской области также вводили режим беспилотной опасности.

Сызранский нефтеперерабатывающий завод принадлежит компании «Роснефть» и входит в число крупнейших промышленных предприятий Самарской области.

Завод приступил к работе в 1942 году, а с 2007-го находится в структуре «Роснефти». Его проектная мощность составляет около 8,5–8,9 млн тонн нефти ежегодно.

Предприятие перерабатывает западносибирскую и самарскую нефть. Среди его продукции — автомобильный бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут, судовое горючее, битум и другие нефтепродукты.

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Этот нефтеперерабатывающий завод также принадлежит «Роснефти» и работает с 1951 года. Его мощность первичной переработки составляет 8,8 млн тонн нефти в год.

На предприятии производят автомобильный бензин, дизельное и авиационное горючее, смазки, битум и другую нефтехимическую продукцию.

Оба завода уже неоднократно становились целями атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин посетовал, что Украина продолжает атаковать объекты топливно-энергетического комплекса РФ, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа.

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Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на недовольство российского диктатора Путина украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам и военным кораблям РФ.

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