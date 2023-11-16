Взрывы и мощный пожар: под Волгоградом "неспокойно" в воинской части (видео)

В Волгоградской области РФ в ночь на 16 ноября вспыхнул пожар на территории воинской части. Местные жители заявили о звуках взрывов.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров и российские паблики.

На территории воинской части вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области ночью вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов.

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Факт пожара подтверждают выложенные в сеть видео и заявление Бочарова. Однако губернатор не указал причину возгорания и ничего не упомянул о взрывах.

"Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются", — заявил глава региона.

Также на кадрах, сделанных во время пожара, видна детонация.

В Волгоградской области – взрывы и пожар в воинской части

Напомним, 14 ноября военная часть горела и в городе Курганинске Краснодарского края РФ.

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