Постоянные представители европейских стран при ООН отметили, если бы не война Путина, не нужно было бы созвать Совбез из-за взрывов в Белгороде.

Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за взрывов в городе Белгороде и погибших. Постоянные представители в ООН Франция и Британия заявили, что в смертях россиян виновны только РФ и Владимир Путин.

С таким заявлением выступили политический координатор постпредства Великобритании при ООН Том Фиппс и постоянный представитель Франции Николя де Ривьер.

"Если Россия хочет, чтобы кого-то обвинили в гибели россиян в этой войне, то следует начинать с президента Путина. Президент Путин несет ответственность за отправку многих тысяч российских военнослужащих на бессмысленную смерть", – сказал Том Фиппс.

Британский дипломат обвинил Путина в "нападении на гражданское население".

"Россия не вторглась в Украину в нарушение Устава ООН, если бы ее войска не присутствовали на украинской земле, если бы она в течение многих месяцев ежедневно не обстреливала украинские города и села, то не было бы необходимости созывать Совбез", — сказал постперед Франции в ООН.

Напомним, Чехия отказалась от участия в Совбезе ООН из-за взрывов в Белгороде.

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