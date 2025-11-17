- Дата публикации
Взрывы и пожар: дроны атаковали важный энергетический узел в Ульяновской области РФ
Местные власти традиционно уверяют, что атака отбита и ситуация находится под контролем.
В ночь на 17 ноября дроны атаковали электроподстанцию в Ульяновской области России.
Об этом сообщают местные паблики, а также подтвердили местные власти, пишет Astra.
«Отбита атака вражеских БпЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы», — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Губернатор уверяет, что электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме.
Однако Astra сообщает, что на подстанции возник пожар. Это подтверждают данные спутников сервиса NASA Firms.
Подстанция «Вешкайма» принадлежит ПАО «Россети» и является одним из важных энергетических узлов в структуре магистральной электрической сети Поволжья. Через нее проходят транзитные потоки электроэнергии, в частности от Сызранской и Жигулевской ГЭС, питающих центральные регионы РФ.
Напомним, в Волгограде и Самаре в ночь на 16 ноября были слышны взрывы, а местные власти заявили об атаке дронов. Местные жители пожаловались на пожары, в частности в районе нефтеперерабатывающего завода.