Взрывы и пожар: дроны атаковали важный энергетический узел в Ульяновской области РФ

В ночь на 17 ноября дроны атаковали электроподстанцию в Ульяновской области России.

Об этом сообщают местные паблики, а также подтвердили местные власти, пишет Astra.

«Отбита атака вражеских БпЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы», — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Губернатор уверяет, что электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме.

Однако Astra сообщает, что на подстанции возник пожар. Это подтверждают данные спутников сервиса NASA Firms.

Подстанция «Вешкайма» принадлежит ПАО «Россети» и является одним из важных энергетических узлов в структуре магистральной электрической сети Поволжья. Через нее проходят транзитные потоки электроэнергии, в частности от Сызранской и Жигулевской ГЭС, питающих центральные регионы РФ.

Напомним, в Волгограде и Самаре в ночь на 16 ноября были слышны взрывы, а местные власти заявили об атаке дронов. Местные жители пожаловались на пожары, в частности в районе нефтеперерабатывающего завода.