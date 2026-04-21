Взрывы и пожар в Новочеркасске: российский город под массированной атакой дронов

Дрон / © ТСН.ua

В российском городе Новочеркасске Ростовской области в ночь на 21 апреля прогремели многочисленные взрывы на фоне массированной атаки беспилотников.

Как сообщают местные жители в соцсетях, в небе над городом активно трудились силы противовоздушной обороны. Очевидцы рассказывают о десятках взрывов, стрельбе и ярких вспышках.

По предварительным данным, в одном из районов города после падения обломков сбитого дрона возник пожар. На место происшествия выехали экстренные службы.

По информации российских Telegram-каналов, атака продолжалась несколько часов.

Официальной информации о последствиях инцидента, пострадавших или разрушениях пока нет. Данные уточняются.

Напомним, что ранее Туапсе дважды подвергся атакам за последние четыре дня. Были повреждены объекты Туапсинского НПЗ и портовая инфраструктура. Пожар, возникший на заводе после второго удара, до сих пор не ликвидирован. Дым из района виден даже в отдаленных населенных пунктах вдоль Черноморского побережья.

К слову, по данным президента Владимира Зеленского, благодаря «дальнобойным санкциям» Украина только за март нанесла российскому нефтяному сектору ущерб в 2,3 млрд дол. Кампания продолжается и в апреле. Глава государства подчеркнул, что Украина и дальше будет развивать дальнобойные возможности для ослабления экономического и военного потенциала РФ.