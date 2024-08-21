Взрывы и пожар: в РФ заявили о ракетной атаке на Ростовскую область (видео)

Местные жители выложили видео с масштабным пожаром в области.

В Ростовской области заявили о ракетной атаке и пожаре в Новошахтинске в ночь на 21 августа.

Об этом информируют местные жилища в социальных сетях.

Местный губернатор Голубев заявил, что силы ПВО сбили ракету. Также он заявил, что в результате падения обломков жертв и разрушений нет.

В свою очередь местные жители пишут о пожаре в районе города Новошахтинск, где было слышно несколько взрывов. Сообщается, что обломки ракеты упали недалеко от жилых домов, в результате чего произошел пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации, где вторые сутки гасят нефтебазу после атаки дронов.

Кроме того, мы также информировали, чтов РФ заявили об атаке БПЛА на Ростовскую область.

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