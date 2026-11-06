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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Взрывы и пожары на юге РФ: сообщают о возможной атаке на Афипский НПЗ

После ночных взрывов в Краснодарском крае сообщается о пожаре в промзоне Афипского нефтеперерабатывающего завода.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар в РФ

Пожар в РФ

В Краснодарском крае РФ, по предварительным сообщениям, мог подвергнуться атаке Афипский НПЗ. После серии взрывов в промышленной зоне предприятия заметили пожар и густой дым, тянущийся в сторону Краснодара.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей.

Также поступают сообщения о пожарах после взрывов в Краснодаре и соседней Адыгее. Масштабы возможных повреждений и данные о пострадавших неизвестны.

Напомним, в ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов . Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области.

Ранее мы писали, что благодаря точным ударам по критически важным и труднозаменимым узлам переработки российской нефти Украина вывела из строя существенную часть российских НПЗ, а западные санкции и огромная территория РФ делают невозможным их быстрый ремонт и защиту.

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