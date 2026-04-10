Взрывы и пожары в РФ: в Гуково и Саранске сообщают о прилетах
В нескольких регионах РФ и на оккупированных территориях ночью раздались взрывы и вспыхнули пожары, причины которых официально не подтверждены.
В России в ночь на 10 апреля в нескольких регионах сообщили о взрывах и пожарах .
Об этом пишет ASTRA .
В частности, жители города Гуково в Ростовской области заявили о взрыве, после которого возник пожар. Что именно загорелось, пока неизвестно.
Также сообщения о пожаре на фоне предполагаемой ракетной атаки появились в Саранске - столице Мордовии. По данным местных пабликов, несколько часов до этого в городе объявляли воздушную тревогу, однако впоследствии ее отменили.
В то же время в Сети обнародовали видео с места событий в Саранске. По их данным, кадры геолокованы и действительно сняты в этом городе, однако время съемки установить не удалось. Также нельзя точно определить, какой объект охватил огонь. Часть материалов остается не верифицированной.
Кроме того, о взрывах сообщают и во временно оккупированном Перевальске Луганской области. Детали о последствиях уточняются.
Официальной информации от российских властей о причинах взрывов и пожаров по состоянию на утро нет.
Напомним, что ранее Служба безопасности Украины совместно с Силами беспилотных систем парализовала работу стратегического предприятия, которое обеспечивало броней российское танковое производство . Целью стал Алчевский металлургический комбинат – один из ключевых промышленных гигантов, работающий на нужды военно-промышленного комплекса РФ.