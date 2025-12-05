Взрывы и сирены в Сызрани: вероятная атака дронов на нефтеперерабатывающий завод в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

В ночь на … в Сызрань (Самарская область, РФ) местные жители сообщают о серии взрывов и работе сирен воздушной тревоги – вероятно, город подвергся атаке на НПЗ.

По рассказам очевидцев, мощные звуки раздались около 2:20. Люди слышали 5–7 взрывов, слышали выстрелы или работу ПВО, после чего в разных частях города зазвучали сирены. По информации из Telegram-каналов (в частности SHOT), системы противовоздушной обороны якобы уничтожили несколько вражеских БПЛА, которые, вероятно, пытались поразить местный НПЗ.

Пока официальных подтверждений от власти или СМИ — нет.

Напомним, ВСУ в ночь на 28 ноября поразили Саратовский НПЗ в России.

«Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются», — говорится в сообщении.