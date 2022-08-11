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Взрывы на аэродроме в Беларуси: в Воздушных силах ВСУ предположили, кто мог их вызвать

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Взрывы на аэродроме в Беларуси: в Воздушных силах ВСУ предположили, кто мог их вызвать

Минобороны Беларуси

Ночные "вспышки" и взрывы на белорусском аэродроме "Зябровка" под Гомелем прокомментировали в Воздушных силах ВСУ.

Так, украинские военные полагаются на партизанское движение в Беларуси.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире "Студии Белсат".

"Мы знаем, что они (партизаны в Беларуси – ред.) очень добрые, умные и сообразительные люди, которые уже очень хорошо помогают нашему государству, Вооруженным силам Украины", – сказал представитель Воздушных сил.

Игнат также поблагодарил белорусов за помощь Украине в борьбе против российской агрессии.

Напомним, в ночь на 11 августа в районе аэродрома "Зябровка" в Беларуси были слышны взрывы и были заметны вспышки. Этот военный аэродром находится сейчас под контролем россиян.

В то же время в Минобороны Беларуси сообщили о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой.

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