Взрывы на иранских складах боеприпасов: военный обозреватель предположил, чья это спецоперация

Взрывы в Иране при нанесении ударов по местам разработки ракетного оружия, возможно, являются израильской спецоперацией.

Об этом в эфире FREEДОМ сказал военный обозреватель Давид Шарп.

По словам Шарпа, несмотря на смену правительств Израиль всегда придерживался плана ликвидации ключевых фигур Ирана в сфере разработки вооружения, стратегических предприятий, а также проводил диверсии в тылу.

"Прежде всего, Израиль решает свою проблему — борьбу с иранской экспансией в регионе, иранской угрозой в рамках давно отработанной стратегии", — сказал эксперт.

Добавим, что в Израиле отказались комментировать ситуацию по взрывам в Иране.

Есть информация, что, несмотря на заявления правительства Ирана, атаки на военный завод "имели большие успехи".

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