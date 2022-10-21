Взрывы на мосту в Херсоне и неожиданное появление ядерной субмарины США: главные новости ночи 21 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 21 октября:
- В районе Антоновского моста в Херсоне раздались взрывы. Читать дальше –>
- Атомная ракетная подлодка США была замечена в международных водах Аравийского моря. Читать дальше –>
- Посол России в США Анатолий Антонов считает, что между Россией и США существует "максимально напряженная ситуация". Читать дальше –>
- Израильский премьер заверил в поддержке украинского народа, но о средствах противовоздушной обороны не упомянул. Читать дальше –>
- Российский оппозиционер Навальный обвиняется в "пропаганде терроризма, призывах к экстремизму и реабилитации нацизма". Читать дальше –>
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