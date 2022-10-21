Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы на мосту в Херсоне и неожиданное появление ядерной субмарины США: главные новости ночи 21 октября

Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы на мосту в Херсоне и неожиданное появление ядерной субмарины США: главные новости ночи 21 октября

ФОТО: Юрий Мысягин | Telegram

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 21 октября:

  • В районе Антоновского моста в Херсоне раздались взрывы. Читать дальше –>
  • Атомная ракетная подлодка США была замечена в международных водах Аравийского моря. Читать дальше –>
  • Посол России в США Анатолий Антонов считает, что между Россией и США существует "максимально напряженная ситуация". Читать дальше –>
  • Израильский премьер заверил в поддержке украинского народа, но о средствах противовоздушной обороны не упомянул. Читать дальше –>
  • Российский оппозиционер Навальный обвиняется в "пропаганде терроризма, призывах к экстремизму и реабилитации нацизма". Читать дальше –>

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация