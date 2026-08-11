В Болгарии горел склад боеприпасов

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В Болгарии вокруг очередного пожара на объекте, связанном с производством и хранением боеприпасов, разразился громкий резонанс. Еще до официального завершения следственных действий и начала полноценного расследования местные чиновники начали активно отрицать версию внешнего вмешательства или диверсии.

Об этом в эфире телеканала «Київ24» сообщила редактор портала «Балканський оглядач» Наталья Ищенко.

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По словам эксперта, версии произошедшего постоянно менялись: сначала официальные лица называли причиной инцидента возгорание грузового автомобиля, а впоследствии — внезапное возгорание пороховой смеси. На преждевременность таких категоричных заявлений обратил внимание даже министр обороны Болгарии, подчеркнув, что делать какие-либо окончательные выводы до завершения официального расследования слишком рано.

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Наталья Ищенко подчеркнула, что Болгария остается одной из главных потенциальных целей для российских спецслужб из-за мощного производства боеприпасов советского образца, которые критически важны для украинского фронта. Отсутствие громких разоблачений российской агентуры на Балканах в последнее время не свидетельствует о ее нейтрализации — вражеская деятельность просто перешла в глубокую тень.

Напомним, 10 августа в Болгарии раздалась серия взрывов: на военном заводе горел склад боеприпасов.

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