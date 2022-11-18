Взрывы на российских "Северных потоках": следователи из Швеции обнародовали заявление

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были результатом диверсии. Подтверждением тому стали находки у повреждения трубопровода.

Об этом заявили следователи из Швеции, сообщает Independent.

"Проведенный анализ показывает следы взрывчатки на нескольких найденных объектах", — говорится в заявлении шведской прокуратуры.

О каких именно находках идет речь, не сообщается в заявлении органа. Впрочем, ранее в атаках на газопроводы Nord Stream обвиняли ранее Кремль.

Напомним, разгерметизация нитей "Северного потока-1" и "Северного потока-2" в Балтийском море вблизи острова Борнгольм произошла 26 сентября.

В Кремле поначалу назвали взрывы "актом международного терроризма". Бенефициарами были США, Польша и Украина. Впоследствии в российском Минобороны заявили, что военные ВМС Великобритании взорвали "Северные потоки".

Читайте также: