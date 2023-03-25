Взрывы на "Северных потоках": что скрывают военные учения российского флота в Балтийском море — расследование

Во время маневров российских кораблей на судах присутствовали спецназовцы, имеющие навыки подводных взрывных и диверсионных операций.

За неделю до взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", произошедших в сентябре 2022 года, Балтийский флот ВМС РФ проводил масштабные маневры, которые могли являться прикрытием для диверсии.

Об этом сообщает немецкое издание t-online.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, которые исследовали немецкие журналисты, по меньшей мере три подозрительных корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября. В частности, речь идет о фрегате, корвете и малом разведывательном корабле, которые могли осуществлять военное сопровождение операции.

Приблизительно в то же время, согласно спутниковым снимкам, из Калининградского порта вышли еще два судна — спасательные буксиры СБ-123 и "Александр Фролов". Каждый из них имеет на палубе грузовые краны, подходящие для спуска плж воду взрывных устройств или мин весом в сотни килограммов.

По данным компании SpaceKnow, занимающейся мониторингом спутниковых данных, в районе взрывов были зафиксированы суда с выключенными трекерами.

В военных маневрах, проводившихся российским флотом в Балтийском море, были задействованы боевые пловцы 313-го отряда спецназовцев с базы Балтийск в Калининграде.

Как объясняет издание, это элитные солдаты, имеющие навыки подводных взрывных и диверсионных операций.

Ранее американское издание New York Times со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что к диверсии на "Северных потоках" может быть причастна "проукраинская группа", а официальный Киев мог не знать, что такое планируется.

Напомним, в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли взрывы, что привело к утечке газа. Тогда многие официальные лица заявили о причастности России к инциденту.

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