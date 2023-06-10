Взрывы на "Северных потоках": Германия изучает причастность Польши — The Wall Street Journal

Взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли осенью 2022 года.

Германия изучает доказательства, которые могут указывать, что диверсионная группа, причастная к подрыву " Северных потоков " в Балтийском море 26 сентября 2022 года, вероятно, использовала Польшу как оперативную базу. В Германии предполагают, что Польша была центром логистики и финансирования атаки на газопроводы.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Следователи Федерального ведомства криминальной полиции Германии выясняют, почему яхта, которая, как они считают, была использована для проведения операции, заходила в воды Польши.

Ранее СМИ писали об обысках у мужчины, который фрахтовал судно "Андромеда", используя поддельный паспорт по имени Стафан М. Это судно может быть причастно к взрывам. Немецкие следователи полностью воссоздали двухнедельный рейс "Андромеды" и установили, что она отклонилась от своего курса, чтобы зайти в польские воды.

Собранная информация показывает, что яхта проплыла вокруг каждого из мест, где позже произошли взрывы. Эти доказательства укрепили убеждение следствия в том, что "Андромеда" сыграла немаловажную роль в разрушении трубопроводов.

Следователи пришли к выводу, что одним из взрывчатых веществ, использованных в операции, был октоген – бесцветное вещество, хорошо подходящее для разрушения подводной инфраструктуры.

Немецкие следователи заявляют, что они также выясняют, почему яхта была арендована с помощью туристического агентства, расположенного в Варшаве, которое, по словам знакомых с расследованием людей, является частью сети подставных компаний, принадлежащих украинцам и подозреваемых в связях с украинским разведкой.

Официальные лица Польши и Германии заявили, что польское правительство не было уведомлено о расследовании передвижения судна "Андромеда" и его экипажа и узнало о нем из сообщений в СМИ.

После того, как появились новости о судне, польские власти обратились к Германыы с просьбой предоставить больше информации. Добавляется также, что в середине мая обе стороны провели рабочую встречу.

Польские чиновники заверили, что их правительство не играло никакой роли в организации атак на "Северные потоки".

Взрывы на "Северных потоках": что известно

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли взрывы. У острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на газопроводах "актом международного терроризма, целью которого является взорвать энергетическую безопасность Европы".

7 марта 2023 года издание The New York Times со ссылкой на источники и данные разведки написало, что якобы взрывы на российских газопроводах могла устроить проукраинская группа "оппонентов Путина". В нее вроде бы входили россияне и украинцы.

8 марта издание The Washington Post сообщило, что разведывательные управления европейских стран не перехватывали никаких коммуникаций российских или украинских официальных лиц, позволяющих доказать их причастность к взрывам газопроводов "Северный поток". Таких данных нет и для американской разведки.

Министр обороны Украины Алексей Резников отверг причастность якобы "проукраинской группы" к подрыву газопроводов "Северный поток".

Президент Владимир Зеленский также опроверг причастность Украины к подрыву "Северных потоков".

Уже в марте 2023 года российский диктатор Владимир Путин назвал "бредом" версию о якобы причастности Украины к взрывам на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

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