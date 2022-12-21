Взрывы на "Северных потоках": причастна ли Россия к диверсии — The Washington Post

Сейсмологи определили точное время взрывов, вызвавших четыре утечки на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В сентябре на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли взрывы, что привело к утечке газа. Тогда многие официальные лица заявили о причастности России к инциденту. Однако некоторые западные официальные лица теперь сомневаются в причастности Кремля.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Так, в течение нескольких месяцев после взрывов следователи проанализировали остатки взрывчатых веществ, извлеченные из дна Балтийского моря.

"В настоящее время нет никаких доказательств того, что Россия стоит за саботажем", — сказал один европейский чиновник, повторяя оценку 23 дипломатических и разведывательных сотрудников в девяти странах, опрошенных за последние недели.

Как пишет издание, некоторые чиновники пришли к тому, что заявили, что не считают ответственной Россию. Другие, считающие Россию главным подозреваемым, говорят, что однозначно приписать ответственность за взрыв любой стране может быть невозможно.

Сейсмологи точно установили время трех взрывов 26 сентября, которые привели к четырем истокам на газопроводах Nord Stream 1 и 2.

Никто не сомневается, что вред был умышленным. Официальный представитель правительства Германии, проводящий собственное расследование, заявил, что взрывчатка, по-видимому, была заложена снаружи трублпровода.

Но даже знающие подробности судебно-медицинской экспертизы не могут окончательно связать Россию с нападением, заявили официальные лица, выступая на условиях анонимности.

"Криминалистика такого расследования будет очень тяжелой", — сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Хотя США регулярно перехватывают разговоры российских официальных лиц и военных сил, пока аналитики не слышали заявлений российской стороны, которые приписывают себе или предполагают, что они пытаются скрыть свою причастность к взрывам, заявили чиновники.

Как говорится в материале, атрибуция атаки была сложной с самого начала. Первый взрыв произошел ночью к юго-востоку от датского острова Борнхольм. Ученые зафиксировали еще два взрыва более чем через 12 часов к северо-востоку от острова.

По словам чиновников, учитывая относительно небольшую глубину поврежденных трубопроводов – около 80 ярдов на месте одного взрыва – несколько разных участников теоретически могли совершить атаку, возможно, с помощью подводных беспилотников или с помощью надводных кораблей. Список подозреваемых не ограничивается только странами, имеющими пилотируемые подлодки или опыт глубоководного сноса.

Утечки произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Европейские страны пытались составить карту, находившиеся в регионе за несколько дней до взрывов, в надежде отсеять круг подозреваемых.

Однако Россия остается главным подозреваемым, частично из-за недавней истории бомбардировок гражданской инфраструктуры в Украине и склонности к нетрадиционным методам ведения войны. По словам официальных лиц, не так уж сложно думать, что Кремль нападет на "Северный поток", возможно, для того, чтобы подорвать решимость НАТО и избавить союзников, зависящих от российских источников энергии.

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Но несколько официальных лиц выразили сожаление, что так многие мировые лидеры сразу указали на причастность к взрывам Москвы, не считая других стран, а также экстремистских групп, которые могли бы иметь возможность и мотив осуществить атаку.

"Правительства, ожидавшие комментариев, прежде чем делать выводы, были правы", — сказал один европейский чиновник.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром заявил, что его правительство ждет, пока независимая прокуратура страны завершит расследование взрывов, прежде чем прийти к выводу. Швеция вместе с Данией увеличили свои морские патрули сразу после нападения.

Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2"

Разгерметизация двух нитей "Северного потока-1" и "Северного потока-2" у датского острова Борнгольм произошла 26 сентября.

После взрыва газ несколько дней вытекал к Балтийскому морю.

Датские официальные лица 18 октября подтвердили, что газопроводы Nord Stream 1 и 2 в Балтийском море возле Дании получили "большие повреждения", причиной чего стали "мощные взрывы".

Российский президент-диктатор Владимир Путин назвал взрывы на "Северном потоке" "актом международного терроризма, целью которого является взорвать энергетическую безопасность Европы".

Власти Германии планируют усилить меры по защите критической инфраструктуры на фоне диверсии на российско-немецком газопроводе в море и железнодорожной инфраструктуре после диверсии на "Северных потоках".

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