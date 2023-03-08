Взрывы на "Северных потоках": разведки США и Европы отреагировали на упреки в причастности Украины

Военно-морские суда РФ были обнаружены на месте инцидента или рядом с ними за несколько недель до взрывов.

Разведывательные управления европейских стран не перехватывали никаких коммуникаций российских или украинских официальных лиц, позволяющих доказать их причастность к взрывам газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года. Таких данных нет и у американской разведки.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники.

По данным газеты, в последнее время появляется информация, что подрыв "Северных потоков" якобы могла осуществить проукраинская группа, действовавшая без ведома правительства Украины. Но собеседники газеты на условиях анонимности называют маловероятной идею того, что власти Украины санкционировали диверсию на "Северных потоках".

Впрочем, как утверждают источники издания, западные спецслужбы получили доказательства того, что какие-то "проукраинские лица или группы", мол, обсуждали возможность подрыва газопроводов – еще до того, как это произошло. Источники отметили, что сообщения об этом нашли только после того, как западные спецслужбы начали расследовать подрыв "Северных потоков".

WP пишет, что есть другие разведданные, указывающие на возможную причастность России. Отдельные разведывательные данные, например, показали, что российские военно-морские суда были замечены в местах взрывов или рядом с ними за несколько недель до инцидентов.

При этом, как пишет WP, у спецслужб до сих пор нет доказательств, которые позволили бы связать с подрывом конкретную страну. В Белом доме также осторожно относятся к информации о возможном участии "украинских диверсантов" в инциденте на "Северных потоках".

"Насколько я понимаю, мы не находим это окончательным", — сказал чиновник администрации Байдена.

Напомним, в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли взрывы, что привело к утечке газа. Тогда многие официальные лица заявили о причастности России к инциденту.

Впрочем, уже 21 декабря 2022 года газета The Washington Post написала, что некоторые западные официальные лица сомневаются в причастности Кремля. Как пишет издание, некоторые чиновники после экспертизы заявили, что не считают ответственной Россию.

Российский диктатор Владимир Путин назвал взрывы на "Северном потоке" "актом международного терроризма, целью которого является взорвать энергетическую безопасность Европы".

7 марта 2023 г. издание The New York Times со ссылкой на источники и данные разведки написало, что якобы взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" могла устроить проукраинская группа "оппонентов Путина". В нее вроде бы входили россияне и украинцы.

В Германии и США отреагировали на это и заявили, что следует дождаться официальных результатов расследования.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам на "Северных потоках".

Недавно нидерландские разведывательные службы предупредили, что Россия активизировала свою шпионскую деятельность в Нидерландах. Там говорят, что ключевая нидерландская оффшорная инфраструктура в Северном море, как интернет-кабели, газопроводы и ветряные электростанции, может быть уязвима для саботажа России в Северном море.

Читайте также: