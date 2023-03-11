Взрывы на "Северных потоках": в течение недели "странный" танкер плавал над газопроводами

Перемещения танкера могут быть связаны со взрывами на трубопроводах, произошедшими 26 сентября.

Танкер Minerva Julie, плавающий под флагом Греции, с 6 по 12 сентября 2022 года курсировал над газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2". Его перемещение может быть связано с взрывами на трубопроводах.

Об этом пишет издание Business Insider.

Аналитик из Дании Оливер Александер обратил внимание, что танкер Minerva Julie направлялся восточнее Роттердама, но 6 сентября резко остановился посреди Балтийского моря. Minerva Julie оставалась там, попеременно простаивая и пересекая территорию площадью примерно 200 квадратных миль над двумя газопроводами в течение семи дней с 6 по 12 сентября.

Поплавав шесть дней над "Северными потоками", танкер направился в Таллинн, а оттуда поплыл в Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября.

Владельцы судна отмечают, что танкер дрейфовал неделю в ожидании инструкций касательно следующего рейса.

Эксперты судоходства отмечают, что в такой остановке танкера нет ничего необычного. По словам морского консультанта Стива Рихтера, корабли не всегда уходят на полной скорости с точки А до точки Б.

Взрывы на "Северных потоках"

26 сентября 2022 года произошли взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". У острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

После взрывов многие официальные лица заявили о причастности России к инциденту.

Президент России Владимир Путин назвал взрывы на газопроводах "актом международного терроризма, целью которого является взорвать энергетическую безопасность Европы".

7 марта 2023 г. издание The New York Times со ссылкой на источники и данные разведки написало, что якобы взрывы на российских газопроводах могла устроить проукраинская группа "оппонентов Путина". В нее вроде бы входили россияне и украинцы.

Уже 8 марта издание The Washington Post сообщило, что разведывательные управления европейских стран не перехватывали никаких коммуникаций российских или украинских официальных лиц, позволяющих доказать их причастность к взрывам газопроводов "Северный поток". Таких данных нет и для американской разведки.

Министр обороны Украины Алексей Резников отверг причастность якобы "проукраинской группы" к подрыву газопроводов "Северный поток".

Президент Владимир Зеленский также опроверг причастность Украины к подрыву "Северных потоков".

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