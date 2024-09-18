Взрывы на складах боеприпасов в Торопце: каковы последствия для России — Подоляк

Атака дронов на склады боеприпасов возле российского города Торопец Тверской области не только уменьшила вражеский арсенал, что отразится на боевых действиях на линии фронта. Взрывы на вражеской территории заставят россиян почувствовать присутствие войны и подтолкнут их к давлению на собственные элиты для ее завершения.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк на YouTube-канале РБК-Украина

"Уничтожение этой инфраструктуры... оптимально будет влиять на события на линии фронта и существенно влиять на социальные последствия в РФ", — сказал он.

При этом Подоляк добавил, что таких ударов должно стать значительно больше и не только с использованием украинских дронов.

"Для того чтобы это масштабировать нужно снятие этих неформальных запретов [на применение западного оружия вглубь территории РФ]. И второе — существенное наращивание количества инструментов. Потому что одно дело – это дроны, а дело другое – это как раз атаки на расстоянии 100-200-300 км от линии фронта или от государственной границы Украины с РФ уничтожать это ракетами. Баллистические. Соответствующей дальности", - подчеркнул он.

Советник главы ОП также отметил, что такие удары должны стать еще одним аргументом для убеждения западных партнеров в том, что кажущееся военное могущество России на самом деле является фикцией. Он напомнил, что россияне уже сегодня вынуждены обращаться за помощью в поставки ракет и снарядов в Северную Корею и Иран.

"Более 6-7 млн снарядов Россия получила от КНДР... и они уже получают ракеты определенной дальности от Ирана. И безусловно все это можно уничтожать, не давая возможности использовать на линии фронта... В этой войне уничтожение российской инфраструктуры, в том числе в глубине территории, будет иметь огромное влияние на дальнейшие события", — добавил Подоляк.

По его словам, благодаря таким ударам "эту войну можно действительно справедливо финализовать".

"Надо завершить обсуждение, дискуссии по поводу того, что РФ — это страна, которую нельзя победить, потому что у нее огромная куча ресурсов и т д. Нет, не так. И этот удар по Торопцу... четко показывает, что можно все уничтожать не зависимо от того, что говорит российская пропаганда", — подытожил Подоляк.

Напомним, в ночь на 18 сентября беспилотники атаковали 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ возле города Торопец Тверской области. Начавшаяся детонация боеприпасов и взрывы были столь мощными, что сейсмические датчики зафиксировали подземные толчки (землетрясения).

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