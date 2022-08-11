Взрывы на военном аэродроме в Беларуси были видны в 25 км: в Сети показали видео

В ночь на 11 августа на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы.
Мощные вспышки были видны даже в 20-25 километрах от эпицентра взрыва.
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гайюн".
"Видно точная большая вспышка, не похожая на "возгорание двигателя". По уточненным данным, вспышки и взрывы в районе аэродрома "Зябрівка" начались около 00:20 11 августа, что уже само собой полностью опровергает информацию Минобороны Беларуси", — говорится в сообщении мониторинговой группы
На аэродроме в Зябровке дислоцируется группировка ВС России с большим количеством техники: около 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф", две единицы ЗРПК "Панцирь", присутствуют ОТРК "Искандер". Кроме этого, прирыты танки и БМП.
"Белорусский Гаюн" считает, что взрывы могли быть связаны с ночными тренировками воздушных сил и ПВО, по аэродрому могли нанести удары или военные учились сбивать беспилотники с помощью систем ПВО.
Напомним, ночные "вспышки" и взрывы на белорусском аэродроме "Зябровка" под Гомелем прокомментировали в воздушных силах ВСУ. Украинские военные возлагаются на партизанское движение в Беларуси.
Отметим, что в ночь на 11 августа в районе аэродрома "Зябровка" в Беларуси были слышны взрывы и были заметны вспышки. Этот военный аэродром находится сейчас под контролем россиян.
В Минобороны Беларуси сообщили о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой.
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