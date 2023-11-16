Взрывы на военных объектах в РФ: полковник ВСУ озвучил неожиданную версию

Военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан проанализировал взрывы на военных объектах в России и озвучил неожиданную версию. Он считает, что это могли быть удары беспилотниками или работа разведки.

Об этом он сказал в эфире " 24 канала ".

Роман Свитан считает, что мощные взрывы на Тамбовском пороховом заводе могли спровоцировать либо украинские беспилотники, либо это - спецоперация разведки.

"Видимо наши "Бобры" искали "тамбовских волков" в Тамбове. Дальность из центральных регионов Украины туда - это около 1000 км. Это или ГУР уже туда добирается, или это Служба внешней разведки, потому что дальность все же за 700 км, а "Бобры" туда не долетают. А беспилотники для Службы внешней разведки закупаются в России. Потому что в РФ их можно легко купить за счет Китая, дальше - подвесить взрывчатку и выполнить такую задачу. Такое можно делать от Москвы до Сахалина, а пороховые заводы хорошо горят", - пояснил он.

Также Роман Свитан прокомментировал взрывы в воинской части под Волгоградом.

"В Волгоград могут долететь и те же "Бобры", а могут быть агенты. Грамотные действия, вероятно активизировалась наша разведка в России и выполняет боевые задачи. Массовую работу видно и вероятно она будет увеличиваться. Главное финансирование у ГУР СВР и других", - сказал он.

Напомним, накануне раздались взрывы и произошел пожар на Тамбовском пороховом заводе.

Также в Волгоградской области РФ в ночь на 16 ноября вспыхнул пожар на территории воинской части. Местные жители заявили о звуках взрывов.

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