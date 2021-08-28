Взрывы на военных складах в Казахстане: число погибших увеличилось до 13

Взрывы на военных складах в Казахстане: число погибших увеличилось до 13

Поиски пропавших трех человек продолжаются.

Количество погибших в результате взрывов в воинской части в Жамбылской области Казахстана выросло до 13. Продолжаются поиски еще трех человек.

Об этом в субботу отчитывается пресс-служба МЧС Казахстана.

"На месте ЧП в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которой устанавливается", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о 12 погибших. Поиски пропавших трех человек продолжаются.

Напомним, 26 августа, в воинской части близ города Тараз на юге Казахстана, у киргизской границы, произошел пожар, вызвавший серию мощных взрывов. Пострадали около 100 человек.

Известно, что на этом складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы не большой дальности разлета. Почему именно они сдетонировали, выясняют.

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