Взрывы на военных складах в Казахстане: число погибших увеличилось до 13

Поиски пропавших трех человек продолжаются.
Количество погибших в результате взрывов в воинской части в Жамбылской области Казахстана выросло до 13. Продолжаются поиски еще трех человек.
Об этом в субботу отчитывается пресс-служба МЧС Казахстана.
"На месте ЧП в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которой устанавливается", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о 12 погибших. Поиски пропавших трех человек продолжаются.
Напомним, 26 августа, в воинской части близ города Тараз на юге Казахстана, у киргизской границы, произошел пожар, вызвавший серию мощных взрывов. Пострадали около 100 человек.
Известно, что на этом складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы не большой дальности разлета. Почему именно они сдетонировали, выясняют.