Взрывы на военных заводах в России: в ГУР назвали свою версию событий

В Главном управлении разведки Минобороны Украины допустили, что ночные взрывы на пороховом заводе в Тамбовской области и Конструкторском бюро машиностроения в Подмосковье могли быть праздничным "салютом" со стороны "добрых людей" в честь годовщины освобождения Херсона, которое произошло именно 11 ноября.

Такое мнение высказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Пороховой завод, завод по производству ракетных оборудований, там где-то поезд с рельсов сошел. Видите, и на России добрые люди отмечают первую годовщину освобождения украинского Херсона, с чем всех Главное управление разведки и поздравляет", — заметил он.

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Спикер ГУР отметил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" причастность украинской разведки к инцидентам на территории России.

Однако, при этом он подчеркнул, что все это — "хорошие новости", ведь упомянутые предприятия обеспечивают оккупационную армию оружием и боеприпасами в войне против Украины. По его словам, такие инциденты будут происходить, пока идет российская агрессия.

"Со всеми объектами в России, имеющими отношение к геноцидной войне против украинцев, и дальше будет что-то случаться", — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 11 ноября на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области РФ раздались взрывы. После этого там разгорелся пожар. Также в городе Коломна Московской области произошел взрыв в районе Конструкторского бюро машиностроения, занимающегося разработкой и производством ракетного оборудования и зенитных комплексов.

Кроме того, в ту же ночь в Рязанской области России после взрыва на железной дороге с рельсов сошли вагоны грузового поезда.

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