Взрывы от Москвы до Тольятти: дроны "поздравили" Путина с "днем России" (фото, видео)

Последствия атаки дронов на Россию 12 июня и Владимир Путин / © ТСН

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В ночь на 12 июня Россия подверглась массированной атаке сотнями дронов, охватившей регионы от Москвы до Татарстана. Эпицентрами взрывов стали стратегические предприятия, работающие на российский ВПК.

Все об атаке на врага в день России читайте наТСН.ua.

Атака на Тольятти

Под ночной атакой беспилотников оказалась Самарская область России. В связи с этим в регионе ввели режим «Ковер» и временно приостановили работу местные аэропорты.

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На рассвете жители Тольятти начали массово писать в соцсетях о серии сильных взрывов. По предварительным данным, эпицентр взрывов находился на территории химического предприятия «Тольяттикаучук».

Также в сети появились кадры густого черного дыма, поднимавшегося над промышленной частью города.

Официальные органы РФ заявили о якобы успешной работе систем противовоздушной обороны. В то же время фото- и видеоматериалы, распространяемые в Интернете, ставят под сомнение эти утверждения.

Следует отметить, что «Тольяттикаучук» специализируется на производстве синтетического каучука и химических компонентов, которые используются в производстве военных шин, резинотехнических изделий и высокооктанового топлива для техники противника. Кроме того, предприятие ежегодно уплачивает миллиардные налоги, которые напрямую подпитывают финансирование российской военной машины.

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Атака на «Тольяттикаучук» / © из соцсетей

Дата публикации 07:29, 12.06.26 Количество просмотров 40 Дроны атаковали химзавод "Тольяттикаучук" в РФ

Атака на Москву

Дроны летели и на Москву. Мэр Сергей Собянин утверждает, что силы ПВО якобы уничтожили семь дронов, направлявшихся в российскую столицу. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что в течение ночи системы ПВО якобы сбили 231 украинский беспилотник над регионами страны-агрессора и акваторией Азовского моря.

Атака на Нижнекамск

Также ночью беспилотники атаковали российский Нижнекамск в Татарстане. В связи с этим в аэропортах Казани и Нижнекамска временно ограничили прием и отправку рейсов.

Жители Нижнекамска сообщили о серии мощных взрывов в городе. Удар пришелся на объект компании «Сибур». Речь идет о комплексе «Нижнекамскнефтехим» — одном из крупнейших нефтехимических заводов России, производящем пластмассы, синтетический каучук, полиэтилен, полипропилен и другие продукты переработки нефти и газа.

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По предварительным данным, в результате атаки загорелась установка АВТ-8 (атмосферно-вакуумная трубчатая установка), которая является ключевым звеном в процессе нефтепереработки. Именно здесь происходит первичная переработка сырой нефти и ее разделение на бензиновые, дизельные, керосиновые и другие фракции.

В сети появились видео, на которых виден густой черный дым над территорией предприятия и масштабное возгорание.

Атака на «Нижнекамскнефтехим» / © из соцсетей

Дата публикации 08:50, 12.06.26 Количество просмотров 22 Дроны атаковали «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане

Напомним, что в Москве из-за угрозы атак беспилотников отменили традиционный концерт на Красной площади ко дню России, который проводился 23 года подряд. Ранее на мероприятии были анонсированы выступления Надежды Бабкиной, Ларисы Долиной, Александра Буйнова и других сторонников диктатора Владимира Путина, однако большинство артистов в этом году не приехали. Вместо этого концерт перенесли в культурный центр «Моссовет» на Преображенской площади, менее чем в 10 км от Кремля. Официально причины не объясняли, однако российские СМИ связали это с усиленными мерами безопасности и угрозой ударов беспилотников.

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