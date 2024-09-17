Взрывы пейджеров в Ливане: счет раненых боевиков "Хезболлы" идет на тысячи

По данным министерства здравоохранения Ливана по меньшей мере девять человек погибли и 2800 получили ранения в результате одновременного взрыва пейджеров членов поддерживаемой Ираном террористической группировки "Хезболла" по всей стране во вторник, 17 сентября. Иранские государственные СМИ сообщили, что посол Ирана в Ливане оказался в числе раненых.

Об этом пишет CNN

Министр здравоохранения Ливана сообщил, что больницы на юге страны переполнены. По меньшей мере 170 раненых находятся в критическом состоянии.

По данным израильского издания MigNews, число раненых уже превышает 3600 человек, более 200 из них находятся в критическом состоянии. Также сообщается о 15 погибших террористах.

"Хезболла" заявила, что возлагает на Израиль ответственность за эти массовые взрывы. Ливанское правительство также осудило атаку как "преступную израильскую агрессию".

В Армии обороны Израиля отказались комментировать инциденты.

"Взрыв пейджеров во вторник представляет собой уровень эскалации, который, возможно, даже выше, чем убийство Фуада Шукры, высокопоставленного командира "Хезболлы", убитого в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута в конце июля", – отмечает издание.

Одновременный взрыв сотен пейджеров по всему Ливану представляет собой физический и символический удар по "Хезболле", нанесенный, предположительно, Израилем. Взрывы подчеркнули уязвимость террористической группировки к израильскому проникновению в ее разведывательные и коммуникационные сети.

Напомним, в Ливане у боевиков "Хезболлы" одновременно взорвались пейджеры в карманах.

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