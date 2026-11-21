Балтийский флот РФ / © Associated Press

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Военный эксперт Александр Коваленко усомнился в достоверности сообщений об атаке беспилотников на Калининградскую область России, в частности на портовый город Балтийск, где расположена главная база Балтийского флота РФ. Он не исключает, что инцидент может быть российской провокацией, призванной оправдать дальнейшую агрессию против одной из соседних европейских стран.

Об этом эксперт написал в своём Telegram-канале.

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В Балтийске сообщили о нападении дронов

Вечером в субботу, 21 ноября, в Калининградской области РФ объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотников. В портовом городе Балтийск, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота России, якобы раздались взрывы и сработала противовоздушная оборона.

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Российские Telegram-каналы сообщали о якобы сбитых как минимум шести беспилотниках. В то же время убедительных фото- или видеоподтверждений пролета дронов или последствий возможных ударов пока нет.

Именно отсутствие таких доказательств вызвало сомнения у Александра Коваленко. По его словам, на данный момент информация об инциденте ограничивается сообщениями о работе ПВО и жалобами местных жителей.

Была ли эта атака целесообразной?

Эксперт также выразил сомнение в целесообразности возможного удара по Балтийску. Он отметил, что для атаки на эту военно-морскую базу украинским беспилотникам пришлось бы преодолевать значительное расстояние, хотя в зоне досягаемости есть немало других, потенциально более важных целей.

«Зачем этот удар? Чтобы что? Какой смысл совершать колоссальный обход, чтобы нанести удар по морской базе, которая нас особо не касается, в то время как в зоне досягаемости наших ударов есть гораздо более важные цели», — написал Коваленко.

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Он высказал предположение, что сообщения об атаке могут оказаться частью российской провокации. В частности, Москва могла бы использовать такой инцидент в качестве повода для оправдания дальнейших агрессивных действий против одного из соседних европейских государств.

«Много вопросов, и как бы это всё в конечном итоге ни оказалось провокацией, устроенной самой же Россией для оправдания дальнейшей агрессии против одной из соседних европейских стран», — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, вечернему сообщению об угрозе атаки дронов предшествовала утренняя атака беспилотников в нейтральных водах Финского залива. Тогда два БПЛА поразили подпадающее под санкции российское грузовое судно «Sparta II», которое ранее использовалось для перевозки вооружения. Судно направлялось именно в Калининградскую область.

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