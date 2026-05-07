Взрывы под Москвой: под атакой "жирная" цель оборонки РФ
Местные жители жаловались на взрывы под Москвой и звуки ПВО.
Ряд российских регионов в ночь на четверг, 7 мая, оказался под массированной атакой беспилотников.
Об этом сообщают Телеграмы-каналы.
Громче всего было в Московской области. Местные жители сообщают о серии взрывов, полетах самолетов и интенсивной работе систем ПВО.
В Сети появилось видео из Наро-Фоминска (Московская область), где зафиксирована атака на местную воинскую часть, принадлежащую Минобороны России.
Производственно-логистический комплекс «Нара» — это масштабный, высокотехнологичный военный объект России, расположенный в Наро-Фоминске (Московская область) на площади более 180-200 га, на территории военного городка номер 3. Он предназначен для хранения и распределения военных грузов, обеспечивая автоматизированную логистику для России.
Взрывы в России — последние новости
В российской Туле ночью раздалось, по меньшей мере, пять взрывов. Россияне заявляют об атаке беспилотников и работе ПВО, а во Внуково задержали более 20 рейсов из-за ситуации в небе над Москвой.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении двух беспилотников на подлете в российскую столицу. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.
На фоне атаки в московском аэропорту «Внуково» задерживаются более 20 рейсов. Причины задержек официально не уточнялись.