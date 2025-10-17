- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы раздались над Сочи
Ночью в районе Сочи прогремели несколько взрывов.
Ночью в районе Сочи раздались взрывы. По предварительной информации, российская противовоздушная оборона работает по вражеским беспилотникам.
Местные жители сообщили в комментарии изданию SHOT , что слышали по меньшей мере три взрыва над Адлером. По их словам, характерные звуки пролета дронов доносились со стороны Абхазии.
В городе почти всю ночь раздавалась сирена воздушной тревоги. Официальной информации от власти сейчас нет.
Как мы уже сообщали, в ночь на 16 октября российские города Энегльс, Саратов и Волгоград атаковали дроны.
Да, жители Энгельса и Саратова слышали серию взрывов. Местный аэропорт приостановил работу.
Понятно и то, что в Волгоградской области была атакована электроподстанция Балашовская. Это привело к пожару. Из-за удара ряд населенных пунктов остался без света.