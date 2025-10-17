Взрывы раздались над Сочи

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Ночью в районе Сочи раздались взрывы. По предварительной информации, российская противовоздушная оборона работает по вражеским беспилотникам.

Местные жители сообщили в комментарии изданию SHOT , что слышали по меньшей мере три взрыва над Адлером. По их словам, характерные звуки пролета дронов доносились со стороны Абхазии.

В городе почти всю ночь раздавалась сирена воздушной тревоги. Официальной информации от власти сейчас нет.

Реклама

Как мы уже сообщали, в ночь на 16 октября российские города Энегльс, Саратов и Волгоград атаковали дроны.

Да, жители Энгельса и Саратова слышали серию взрывов. Местный аэропорт приостановил работу.

Понятно и то, что в Волгоградской области была атакована электроподстанция Балашовская. Это привело к пожару. Из-за удара ряд населенных пунктов остался без света.