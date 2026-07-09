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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Взрывы разрывают РФ: вслед за Тверью дроны атаковали Ставропольский край, горит нефтебаза "Лукойла" (видео)

Этой ночью дроны атаковали сразу две нефтебазы в разных регионах РФ.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Удары по РФ

Удары по РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ночь на 9 июля беспилотники атаковали Россию, поразив объекты нефтеперерабатывающей промышленности сразу в двух регионах.

Об этом сообщают Телеграм-каналы.

Этой ночью дроны атаковали нефтебазу в городе Тверь и Михайловске Ставропольского края РФ.

Сначала стало известно о взрывах и пожаре в Михайловске. Выяснилось, что там беспилотники ударили по нефтебазе «Лукойл-Югнефтепродукт», после чего на месте вспыхнул сильный пожар и поднялся черный столб дыма.

Это предприятие занимается хранением, перевалкой и реализацией нефтепродуктов через нефтебазы и сеть АЗС «ЛУКойл» на юге и в центре России.

Впоследствии стало известно, что беспилотники достались этой ночью до Твери. Там, как и на Ставрополье, под ударом оказалась местная нефтебаза.

Информации от местных властей о масштабах пожара на нефтебазе в Твери и пострадавших пока нет.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов врага в России и на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей два предприятия военно-промышленного комплекса в Брянской области, нефтебаза аэродрома «Белгород», два железнодорожных моста и склады материально-технического обеспечения противника на ТОТ.

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Дата публикации
Количество просмотров
483
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