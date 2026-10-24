Взрывы разрывают Россию: горит за 2500 км от границы, Омск охватили масштабные пожары (видео)

В Омске после атаки БПЛА загорелся химический завод

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В российском Омске под ударом беспилотников оказался химический завод «Омский каучук». После попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Exilenova+.

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Опубликованные кадры показывают сильный пожар и густой столб дыма над территорией предприятия. Отмечается, что Омск расположен на расстоянии более 2500 км от границы с Украиной.

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Атаку беспилотников подтвердил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, российская противовоздушная оборона якобы продолжает отражать атаку, однако беспилотники уже достигли северного промышленного узла. Он добавил, что на месте работают российские экстренные службы.

Дата публикации 16:57, 24.10.26 Количество просмотров 6 Дроны атаковали химический завод в России: в Омске вспыхнул масштабный пожар

В Омске после атаки БПЛА загорелся химический завод

В Омске после атаки БПЛА загорелся химический завод

В Омске после атаки БПЛА загорелся химический завод

В Омске после атаки БПЛА загорелся химический завод

«Омский каучук» — крупное нефтехимическое предприятие в России, производящее синтетический каучук, фенол, ацетон и компоненты автомобильного топлива. В частности, завод выпускает метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) — компонент, который добавляют в бензин для повышения его октанового числа.

Напомним, вчера, 23 октября, в России под ракетным обстрелом оказался завод «Протон» в городе Орел. Это предприятие производит электронику для российских ракет и систем ПВО.

А уже в ночь на субботу, 24 октября, в Тольятти Самарской области РФ сообщалось о нападении беспилотников на химзавод «Тольятикаучук», в результате чего возник сильный пожар.

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