Взрывы, самолеты, бои и беспилотники: в России прокомментировали события в Белгородской области

В обед местные власти уверяли, что в области все спокойно.

В России прокомментировали события в Белгородской области, где якобы российские "добровольческие формирования" освобождают регион от диктатуры Кремля. Губернатор области заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Об этом он написал в 14:20 у себя на странице.

"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", - заявил губернатор области Гладков.

Интересно, что в обед российский губернатор записывал видеообращение к местным жителям и уверял, что в области – все спокойно. А информацию в Сети называл "вбросами" и фейками.

"Освобождение" Белгородской области

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" записали видеообращение к своим гражданам, в котором призвали вставать против диктатуры Кремля и бороться за свободную Россию. А "Русский добровольческий корпус" заявил, что перешел на территорию России.

Позже Легион "Свобода России" заявил об "освобождении" первой деревни в Белгородской области - Козинка и предупредил, что будет продвигаться дальше.

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