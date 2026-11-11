Пожар на московском НПЗ

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Последствия войны, которую Путин развязал против Украины, все сильнее сказываются на повседневной жизни россиян.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

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Издание приводит историю 49-летней хореографки Ольги, недавно разбудившей мощный взрыв. Удар был настолько сильным, что дом вздрогнул, а окна и мебель задрожали. Когда женщина выглянула на улицу, то увидела густой черный дым над заводом военной техники, который только что получил ракетный удар.

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Ольга живет не в Киеве, Херсоне или другом украинском городе, который годами находится под российскими обстрелами. Ее родной Киров расположен на территории России, примерно в 800 километрах северо-восточнее Москвы.

Женщина проживает недалеко от Кировского завода «Авитек». Предприятие производит ракеты класса «земля — воздух», катапульты и другое авиационное оборудование. В июле завод стал целью украинского удара.

В России почти еженедельно сообщают о погибших в результате ударов

Bloomberg отмечает, что атака на завод стала одной из ряда сделок, после которых в течение последних месяцев возросло количество жертв среди гражданского населения на территории России. Таким образом, россияне все чаще ощущают последствия войны, которую начал Путин, несмотря на его обещания скорой и победной кампании.

По анализу Bloomberg, основанному на сообщениях региональных властей в Telegram, после усиления украинских ударов в середине лета на территории России почти еженедельно погибают люди.

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В то же время, конфиденциальные данные, похищенные с российской службы статистики, свидетельствуют, что во время боевых действий в Украине погибли около 400 тысяч граждан РФ. Издание отмечает: таких масштабов военных потерь Россия не терпела со времен Второй мировой войны.

«Но повседневную жизнь во все большем количестве российских городов, в частности в Москве, уже нельзя назвать мирной», — говорится в материале.

Сирены и взрывы стали привычными для российских городов

По информации Bloomberg, сигналы воздушной тревоги из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников стали обычным явлением для миллионов жителей во многих регионах центральной России.

О том, как изменилась жизнь в Московской области, рассказала 71-летняя пенсионерка Ксения из Коломны — города примерно в 120 километрах юго-восточнее столицы.

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«Каждую ночь мы слышим работу средств противовоздушной обороны, окна дрожат, срабатывают автомобильные сигнализации, а собаки лают от страха», — поделилась женщина.

Она также припомнила, как недавно увидела над стадионом сбитый беспилотник. По словам Ксении, она смотрела фильм ночью и вдруг заметила за окном огненный шар.

Bloomberg обращает внимание, что украинские ракеты и дроны теперь способны преодолевать расстояние до 3 тысяч километров от границы. Поэтому под угрозой ударов оказалась почти половина территории России — крупнейшей по площади государства мира.

«Война все глубже проникает на российскую территорию и становится все более смертоносной для гражданского населения», — отметил аналитик Bloomberg Economics в Лондоне Алекс Кокчаров.

В России жизнь остается более спокойной, чем в Украине

В то же время, издание отмечает, что повседневность в России до сих пор остается относительно нормальной, если сравнивать ее с ситуацией в Украине. Украинцы вынуждены испытывать длительные отключения электроэнергии, а также перебои с отоплением и водоснабжением.

В Москве рестораны, театры и выставки и дальше собирают много посетителей. Даже в Воронеже, где проживает около миллиона человек и является административным центром области на границе с Луганской областью Украины, жизнь почти не останавливается. Это происходит несмотря на ежедневные предупреждения об угрозе атак дронов и ракет.

Кремль пытается скрыть масштабы последствий атак

Bloomberg пишет, что российские власти стараются не допустить значительного внутриполитического резонанса из-за украинских ударов.

«Сообщения государственных СМИ о последствиях масштабных ударов, как правило, лаконичны, а телевизионные кадры — редки», — отмечает издание.

Региональные губернаторы регулярно называют украинские атаки «террористическими актами» в своих Telegram-каналах. Таким образом, они поддерживают позицию Кремля, представляющего украинские власти как угрозу для обычных россиян.

Несмотря на последствия войны на территории РФ, Путин продолжает использовать поддержку значительной части населения. Для многих он остается лидером, восстановившим стабильность после потрясений 1990-х годов, завершившим войну в Чечне и обеспечившим период относительного благосостояния.

Россияне чувствуют беспомощность из-за войны

Некоторые жители России признаются, что чувствуют себя бессильными перед ситуацией, когда Украина наносит ответные удары на российскую агрессию.

60-летняя сотрудница крупного государственного банка в Москве Ольга описала свои ощущения через образ заключения:

«Вас приговорили к длительному сроку заключения, и вы ничего не можете сделать — может, выйдете раньше, а может, и нет. Но вы должны вести себя как следует и соблюдать правила начальника тюрьмы», — сказала она.

Другую реакцию демонстрирует Ксения из Коломны. Bloomberg отмечает, что женщина принадлежит к россиянам с более традиционными взглядами и более выразительными воспоминаниями о советских временах. Такие люди, похоже, чаще пытаются приспособиться к новым обстоятельствам.

Пенсионерка рассказала, что ее семья уже начала готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и запасаться необходимыми вещами.

«Мы заготовили больше еды, даже запаслись водой в подвале, купили газовый баллон, есть фонарики и запаслись свечами — на всякий случай. У нас же война», — сказала Ксения.

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