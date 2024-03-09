Взрывы слышали больше часа: стали известны подробности атаки в Таганроге

В ночь на 9 марта в российском Таганроге Ростовской области слышали взрывы. Они продолжались около часа.

По предварительной информации, пострадал Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева.

"Местные жители насчитали более 20 взрывов в небе. Также был слышен звук мотора", — говорится в сообщении Телеграм-канала.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев у себя в Telegram-канал заявил, что силами ПВО в Таганроге была якобы отражена массовая атака БПЛА.

Впоследствии он заявил, что подразделения ПВО отразили уже вторую атаку в небе над Ростовской областью. Якобы были уничтожены несколько БПЛА на подлете к Морозовску.

"По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранения сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет", — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что взрывы также слышали в Курске. Больше об этом читайте в новости.

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