Взрывы слышны в Борисоглебске Воронежской области РФ, где расположен военный аэродром

Местные жители напуганы.
В Борисоглебске в Воронежской области России, где также находится военный аэродром с истребителями, слышны взрывы.
Он используется ВВС России, в том числе в качестве учебно-военного аэродрома Факультета штурмовой и бомбардировочной авиации Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, сформированного на базе Борисоглебского учебного авиационного центра подготовки летного состава. Базируются самолеты Су-25 и Як-130.
С 1922 года на аэродроме базировались учебные полки Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков им. Чкалова.
Местные жители сообщают, что это – самая массовая атака БПЛА на Воронежскую область в последнее время
Первые взрывы в самом Воронеже прогремели около 12 часов ночи – работали "силы ПВО".
Также БПЛА была замечена в других районах региона. До сих пор в Воронежской области неспокойно.
К тому же раздаются звуки стрельбы.
Напомним, что ранее британская разведка назвала эпические последствия удара по составу боеприпасов в Воронежской области РФ.
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