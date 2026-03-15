Взрывы в Белгороде: в городе пропал свет и вода, произошел пожар
Очевидцы в соцсетях сообщают об около 20 мощных взрывах в Белгороде, публикуя соответствующее видео.
Следствием взрывов, которые прогремели в ночь на 15 марта в приграничном с Украиной российском городе Белгороде, стали проблемы со светом, водоснабжением и отоплением. Ранее в этом регионе была объявлена ракетная опасность.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном ракетном обстреле.
«Получили серьезные повреждения объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с поставками электроэнергии, водоснабжением и отоплением», — отметил он.
По словам губернатора, на территории одного из объектов произошло возгорание.
«Ракетный удар был по объектам энергетической инфраструктуры, ТЭЦ, подстанции», — утверждают местные жители.
По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, Силы обороны Украины не сообщали об атаке на объекты в Белгороде.
Напомним, в России заявили о масштабной атаке украинских беспилотников в течение субботы, 14 марта. В государстве-агрессоре утверждают, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 280 украинских БпЛА самолетного типа.