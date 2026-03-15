Взрывы в Белгороде: в городе пропал свет и вода, произошел пожар

Взрывы в России / © ТСН.ua

Реклама

Следствием взрывов, которые прогремели в ночь на 15 марта в приграничном с Украиной российском городе Белгороде, стали проблемы со светом, водоснабжением и отоплением. Ранее в этом регионе была объявлена ракетная опасность.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированном ракетном обстреле.

«Получили серьезные повреждения объекты энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с поставками электроэнергии, водоснабжением и отоплением», — отметил он.

Реклама

По словам губернатора, на территории одного из объектов произошло возгорание.

Очевидцы в соцсетях сообщают об около 20 мощных взрывах в Белгороде, публикуя соответствующее видео.

«Ракетный удар был по объектам энергетической инфраструктуры, ТЭЦ, подстанции», — утверждают местные жители.

По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, Силы обороны Украины не сообщали об атаке на объекты в Белгороде.

Реклама

Напомним, в России заявили о масштабной атаке украинских беспилотников в течение субботы, 14 марта. В государстве-агрессоре утверждают, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 280 украинских БпЛА самолетного типа.