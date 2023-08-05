Взрывы в Керченском проливе: дроны протаранили российский танкер (фото, видео)

Экипаж судна сообщил, что из-за удара танкер больше не может самостоятельно перемещаться.

В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива раздавались взрывы: сначала из-за угрозы атаки российские оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту, а позже Телеграмм-каналы сообщили, что в результате атаки надводных дронов поврежден танкер SIG под флагом РФ, находящийся под санкциями США.

Обо всех подробностях атаки пишет ТСН.ua

После того, как в соцсетях появились сообщения о взрывах близ Керченского (Крымского) моста и комментарии встревоженных жителей Крыма, которые их слышали, советник "главы" Крыма Олег Крючков сообщил, что взрывов непосредственно в районе моста не было.

Впоследствии Крючков прокомментировал информацию о взрывах в районе Крымского моста в своем Telegram-канале и призвал "не нагнетать".

По его словам, "громкие звуки", которые слышали жители Керчи, не имеют отношения к Крымскому мосту. Коллаборант также добавил, что не может комментировать "ситуацию в Черном море и проливе".

А пропагандисты со ссылкой на представителя оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова, что в Керченском проливе якобы были уничтожены три морских дрона.

В российском Telegram-канале "Осторожно новости" заявили, что российский танкер Sig поврежден морским дроном. Сообщалось, что машинное отделение было затоплено, а само судно не может самостоятельно перемещаться.

Поврежденный танкер

Позже российский Telegram-канал Mahs сообщил со ссылкой на морской спасательно-координационный центр, что в поврежденный танкер прибыли два буксира, решается вопрос о транспортировке судна.

Некоторые Телеграммы-каналы также обнародовали запись якобы переговоров моряков танкера SIG. Они говорят, что в результате атаки затоплено машинное отделение судна и, следовательно, танкер больше не может двигаться самостоятельно, без буксира.

Момент удара дроном по российскому танкеру SIG

Также моряки сообщают, что танкер шел пустой, без нефти. Он в результате затопления до уровня ватерлинии образовался креном на 1-2 градуса. К месту происшествия отправилась группа спасателей из Новороссийска. По состоянию на 2 часа ночи спасать SIG прибыли два буксира.

Известно, что танкер SIG внесен в санкционные списки США за то, что доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию.

Напомним, морские дроны атаковали базу флота РФ — поврежден десантный корабль.

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