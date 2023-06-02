Взрывы в Курске напугали россиян: "Мама, может нам уезжать надо?" (видео)

Серия взрывов в Курске прозвучала в ночь на 2 июня, и это сильно напугало россиян. Местные власти заявили об атаке дронами.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды и свидетельствуют кадры в Сети.

Так, очевидцы зафиксировали на видео моменты ночных взрывов в Курске. На одном из роликов слышно, что местные жители испугались задумались над тем, чтобы уехать из региона.

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"Мама, я боюсь! Может нам выезжать надо?" – звучит на видео.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об атаке якобы украинскими дронами.

"Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбиты несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных", – написал губернатор в Сети.

Российские Телеграмм-каналы сообщают о сбитии восьми беспилотников над Курском. Указано, что обломками дронов были повреждены несколько домов, в том числе на Линейной и Рабочей улицах.

Также сообщается, что подъезд одной из многоэтажек повредила ракета из российской ЗРК "Панцирь-С1".

Отметим, Курск расположен примерно в 150 км от границы с Украиной.

Россиян напугали ночные взрывы в Курске: "Мама, я боюсь"

Ракетой ЗРК "Панцирь-С" в Курске поврежден подъезд дома/Фото: российские Телеграмм-каналы

Ракетой ЗРК "Панцирь-С" в Курске поврежден подъезд дома/Фото: российские Телеграмм-каналы

Напомним, в ночь на 2 июня в Курске сообщали о по меньшей мере шести взрывах возле железнодорожного вокзала и аэродрома. Кроме того, Старовойт накануне отчитывался, что якобы украинский дрон сбросил взрывчатку на подстанцию.

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