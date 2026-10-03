Взрывы в Молдове: сразу в четырех районах обнаружили обломки беспилотников

Беспилотники нарушают пространство Молдовы

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В четырех районах Молдовы утром в субботу, 3 октября, обнаружили обломки дронов после того, как жители страны сообщали о взрывах.

Об этом пишет телеканал TV8.

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Молдавская полиция сообщает об обнаружении фрагментов БпЛА в Каушанском, Штефан-Водском, Хинчештском и Анений-Нойском районах страны. Жертв и пострадавших нет.

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Первый сигнал о взрывах поступил из города Каушаны в 07:50. За границей населенного пункта был виден дым. Прибывшие на место полицейские обнаружили фрагменты дрона.

Полиция работает на местах и документирует событие. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Последствия падения БпЛА в Молдове. Фото: Poliția Republicii Moldova / Facebook

Напомним, накануне воздушное пространство Молдовы нарушил российский беспилотник и взорвался вблизи автомобильной дороги. По результатам обследования территории полиция сообщила, что дрон взорвался в лесополосе на окраине села Иванча. Это был БпЛА с маркировкой “Герань-4” и турбореактивным двигателем.

По предварительным данным, дрон взорвался после удара о деревья в непосредственной близости от трассы G72 — примерно в 10 м от проезжей части.

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