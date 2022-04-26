Взрывы в непризнанном Приднестровье Майя Санду объяснила внутренним выяснением отношений

Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта, заявила президент.

Взрывы возле Приднестровья связаны с "напряженностью между разными силами" непризнанной "республики".

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности.

"Наш анализ говорит о том, что существует напряженность между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Этот факт делает регион уязвимым и создает риск для Молдовы", — цитирует Санду News Maker.

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По словам президента, власти страны осуждают какие-либо провокации и попытки "привлечь Молдову к действиям, которые могут поставить под угрозу мир в стране".

Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта, заявила она.

В настоящее время Приднестровье – квазигосударство, не признанное ни одной страной мира. Из полмиллиона жителей непризнанной республики по меньшей мере третья часть имеют российский паспорт. Ради российской пенсии и выплат. И только единицы понимают, что их обманули на государственном уровне и ведут борьбу.

Напомним, 25 апреля сообщалось о взрывах в Тирасполе.

Сегодня, 26 апреля, сообщалось, что в непризнанном Приднестровье взорвали две башни связи.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что Россия ужесточает провокации в оккупированном Приднестровье.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Приднестровье и ее влияние на русско-украинскую войну

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