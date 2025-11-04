Взрывы в Нижегородской области: сообщают об атаке украинских дронов

Атака на Россию / © ТСН.ua

Около 12 взрывов раздалось над городом Кстово Нижегородской области России. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны, якобы отражавших атаку украинских беспилотников .

По данным российского Telegram-канала SHOT, громкие звуки начались примерно в 02:15 ночи и продолжаются до сих пор. Люди слышали от 9 до 12 взрывов в разных частях города, в небе наблюдали вспышки света, а от ударных волн, по словам очевидцев, дрожали окна в домах. Предварительно, российская ПВО уничтожает дроны в окрестностях Кстова.

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы украинских БПЛА в небе.

Напомним, что ранее речь шла о том, что в Волгоградской области РФ повреждена электроподстанция из-за атаки дронов .