Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в Новороссийске: местные сообщают об атаке дронов

В Новороссийске раздались взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В городе Новороссийск, Россия, около 4 часов утра жители сообщили о серии мощных взрывов. По предварительной информации, работала система противовоздушной обороны – вероятно, по вражеским дронам и морским безэкипажным катерам.

Очевидцы рассказали "изданию" SHOT, что проснулись от громких звуков и слышали несколько сильных взрывов. Также в городе сработала сирена воздушной тревоги. Официальные источники не комментировали событие.

Накануне власти объявили тревогу вдоль береговой линии из-за угрозы атаки морских дронов и призвали жителей оставаться дома и держаться чуть дальше окон. Также в целях безопасности уже более двух часов перекрыт Крымский мост.

Напомним, что дроны вторично за ночь атаковали Ростовскую область : раздались взрывы и возник пожар.

В ночь на 6 августа в станице Тацинской Ростовской области РФ раздались мощные взрывы, зафиксировано падение обломков сбитых дронов и пожар.

