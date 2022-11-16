Взрывы в Пшеводуве: полиция Польши обнародовала новую фотографию с места падения ракет

Польский Пшеводов теперь в центре внимания всего мира.

Полиция Польши обнародовала еще одно фото с места падения ракет в Пшеводуве возле границы с Украиной.

Соответствующее фото польская полиция опубликовала в Twitter.

"В поселке Пшеводув, где произошел взрыв, полицейские и уголовное бюро совместно с другими службами подробно выясняют обстоятельства произошедшего и собирают доказательства", — говорится в сообщении полиции.

Стоит отметить, что на фотографии место падения ракет осматривают эксперты в специальных защитных костюмах.

W #Przewodów, gdzie doszło в wybuchu policajnci от подростка подвергаются забыванию терен. Policyjni эксперти m. in. z @CBSPolicji, #CLKP, Biura Kryminalnego @PolskaPolicja wspólnie z innymi służbami szczegółowo wyjaśniają okoliczności zdarzenia и zabezpieczają dowody. pic.twitter.com/ohBP0rT4u7 — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2022

Напомним, в польском городе Пшеводув в Люблинском воеводстве возле границы с Украиной 15 ноября во время массированной атаки РФ произошел взрыв, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ сообщают, что причиной могли стать российские ракеты. Президент Польши Анджей Дуда также 15 ноября предположил, что "скорее всего, это была ракета российского производства".

В то же время президент США Джо Байден был очень сдержан в заявлениях и отметил, что упавшая на территории Польши ракета была запущена не с российской территории. Впоследствии в польских и мировых СМИ появляется версия, что упавшая в Польше ракета могла быть запущена украинской ПВО.

По данным CNN, самолет НАТО, находившийся во время атаки в воздушном пространстве Польши, зафиксировал, как именно летела эта ракета. Однако разведчики эту информацию пока не обнародуют, поскольку идет расследование.

Из-за взрыва Варшава вызвала для объяснения российского посла, а Анджей Дуда заявил, что его страна предположительно задействует четвертую статью Устава НАТО. Она предполагает начало консультаций внутри Альянса по поводу угрозы, которая беспокоит одну из стран-членов.

После чего генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что проведет 16 ноября встречу Североатлантического совета касательно взрывов в Польше.

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