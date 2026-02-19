Взрывы в Псковской области: в Великих Луках поражена нефтебаза вблизи стратегической железной дороги (фото)

Поражена российская нефтебаза

В российской Псковской области раздались взрывы – в городе Великие Луки, по предварительным данным, была поражена нефтебаза .

Об этом сообщают мониторинговые ресурсы и Telegram-каналы, в том числе Exilenova+. В сети появились кадры момента атаки на объект, после чего на территории вспыхнул пожар.

Вероятно, речь идет об инфраструктуре, отвечающей за хранение и транспортировку нефтепродуктов. Учитывая критическую роль горючего для военной логистики РФ, такие объекты имеют стратегическое значение.

Отмечается, что вблизи нефтебазы проходит важное для оккупационных сил железнодорожное сообщение, которое используется для перевозки грузов, в частности, военного назначения. При подтверждении масштабов повреждений это может повлиять на логистические цепи в регионе.

Официальной информации от российских властей пока нет. Данные о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняются.

Успешные удары по энергетической инфраструктуре РФ стали частью операций Сил обороны Украины. 12 февраля дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в Республике Коми, расстояние до которого от украинской границы составляет около 1750 км.

Ранее, 11 февраля, дроны попали по Волгоградскому НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» — крупнейшему в регионе заводу с годовой мощностью 15 млн тонн нефти. Это уже девятая атака на предприятие с начала войны. После удара в России сообщали о панике и временном закрытии аэропорта Ухты.