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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Время на прочтение
1 мин

Взрывы в РФ и усиление конфликта между США и Ираном: главные новости ночи 3 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 июня 2026 года:

  • В Санкт-Петербурге заявили об атаке на нефтяной терминал: местные сообщают о взрывах Читать далее –>

  • В России заявили об атаке на завод, производящий оборудование для ракетной и авиационной техники Читать далее –>

  • Россию атаковали дроны: в Москве заявили об уничтожении вроде бы 17 беспилотников Читать далее –>

  • США заявили об остановке нефтяного танкера в Арабском заливе из-за нарушения блокады Ирана Читать далее –>

  • Иран атаковал Кувейт и Бахрейн: США нанесли ответный удар Читать далее –>

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