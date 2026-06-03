- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в РФ и усиление конфликта между США и Ираном: главные новости ночи 3 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 июня 2026 года:
В Санкт-Петербурге заявили об атаке на нефтяной терминал: местные сообщают о взрывах Читать далее –>
В России заявили об атаке на завод, производящий оборудование для ракетной и авиационной техники Читать далее –>
Россию атаковали дроны: в Москве заявили об уничтожении вроде бы 17 беспилотников Читать далее –>
США заявили об остановке нефтяного танкера в Арабском заливе из-за нарушения блокады Ирана Читать далее –>
Иран атаковал Кувейт и Бахрейн: США нанесли ответный удар Читать далее –>
Комментарии
Сортировать: